Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φαίνεται πως σκέφτεται να μην προβεί σε ιδιαίτερες αλλαγές για τον κρίσιμο αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε. Αποστολή στην Τσεχία: Σωτήρης Μυκονίου.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (20:00-SKAI-Live από Gazzetta) τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία με στόχο να πάρει τη νίκη και μαζί και την πρόκριση στη League Phase του Conference League, κάνοντας έτσι ένα πρώτο τσεκ σ' ένα από τους μικρούς στόχους της φετινής σεζόν.

Οι «πράσινοι» έχουν λιγότερο σημαντικά προβλήματα συγκριτικά με το αντίστοιχο παιχνίδι της Σόφιας, ωστόσο είναι αντιμέτωποι με τον ίδιο βασικό μπελά, δηλαδή την έλλειψη δεξιού μπακ, αφού ο Τσάπρας τραυματίστηκε την περασμένη Πέμπτη (20/08) και ο Καλάμπρια δεν είναι ακόμα έτοιμος να ξεκινήσει.

Ακόμη εκτός είναι οι Τσέριν και Τουμπά, που είναι σε διαδικασία μεταγραφής, οι Κάνγκουα και Ζαρουρί, οι οποίοι είναι εκτός λίστας, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν και οι τραυματίες Ίνγκασον και Παντελίδης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

☘️ Το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μυκονίου από την Τσεχία για την κρίσιμη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε για την πρόκριση στη League Phase του Conference League#paofc pic.twitter.com/Aqr8o71rCQ August 26, 2026

Η «απάντηση» του Νίστρουπ στο πρόβλημα του δεξιού άκρου

Στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, όπου ο Παναθηναϊκός είχε μείνει ξανά χωρίς ετοιμοπόλεμο δεξιό μπακ, αφού ο Τσάπρας είχε συμπληρώσει κάρτες και ο Καλάμπρια ήταν τραυματίας, ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε επιλέξει να αλλάξει ολόκληρο το αγωνιστικό πλάνο του, πηγαίνοντας σ' ένα 3-4-3 και «θυσιάζοντας» ένα από τα... βαριά χαρτιά του στην επίθεση, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Φαίνεται πως αυτή τη φορά δεν θα πάει σε μία αντίστοιχη λύση, παραμένοντας στην επιλογή της τετράδας της άμυνας. Εκείνος που θα πάρει τη θέση αυτή στο δεξί άκρο αναμένεται να είναι ο Κάτρης, ο οποίος μπήκε και στη θέση του Τσάπρα, όταν τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Η μόνη άλλη επιλογή που θα μπορούσε να υπάρξει είναι εκείνη του Πελίστρι, ωστόσο δεν έχει δοκιμαστεί εκεί σε τετράδα από τον Δανό τεχνικό.

Στις υπόλοιπες θέσεις της άμυνας μπροστά από τον Πένια, που δεν... κουνιέται κάτω από την εστία, οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο ενώ ο Κυριακόπουλος θα ξεκινήσει στα αριστερά.

Στο δίδυμο της μεσαίας γραμμής θα παραμείνουν οι Καμαρά και Τσιριβέγια, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαθέσιμος ο Τσέριν, με τον Κοντούρη να είναι η μοναδική επιλογή χαφ στον πάγκο μαζί με τον ακόμη πιο νεαρό Μπινιάρη.

Μπροστά τους θα είναι ο Γιάγκουσιτς αυτή τη φορά, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα, μετά από δύο ματς στον πάγκο. Στη δεξιά πλευρά θα δούμε τον Λιβάι Γκαρσία, στην αριστερή τον Αντίνο και μπροστά τον φορμαρισμένο Ανδρέα Τεττέη.