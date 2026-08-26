Λούζα: Παναθηναϊκός - Έφτασε στην Αθήνα, ανακοινώνεται την Παρασκευή (28/08)
Σε ελληνικό έδαφος βρίσκεται πλέον ο Ιμρά Λουζά, αφού προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» έκλεισαν τη συμφωνία μαζί του το πρωί της Τετάρτης (26/08) και μέσα σε λίγες ώρες τον έφεραν στη χώρα μας προκειμένου να τελειώσει με τα διαδικαστικά και να ενσωματωθεί όσο γρηγορότερα γίνεται στην ομάδα.
Εκείνος θα περάσει την Πέμπτη (27/08) από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ύστερα την Παρασκευή (28/08) θα ανακοινωθεί από τους «πράσινους», αφότου υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια για 3+1 χρόνια.
Υπενθυμίζουμε πως το κόστος της μεταγραφής του έφτασε κάπου τα 7-8 εκατ. ευρώ ενώ η αμοιβή του ιδίου ετησίως ξεπερνά κατά τι το 1 εκατ. ευρώ.
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