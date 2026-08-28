Ο Παναθηναϊκός πήρε εισιτήρια για το ματς της 2ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό, τα οποία αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει κανονικά τον κόσμο του στο πλευρό του στη Λιβαδειά για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague με τους Βοιωτούς, που θα γίνει τη Δευτέρα (31/08) στις 19:30.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη ζητήσει 800 εισιτήρια, τα οποία όμως αναμένονται να κάνουν... φτερά πολύ γρήγορα.

Γι' αυτό, οι άνθρωποι του τριφυλλιού έχουν σκοπό να ζητήσουν ακόμη περισσότερα, όταν εξαντληθούν τα πρώτα προκειμένου να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν όσο γίνεται περισσότερους οπαδούς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (31/8, 19:30) ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια στη θύρα 4, στην τιμή των 30 ευρώ.

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