Ο Παναθηναϊκός είδε τους επιθετικούς του να παίρνουν το... όπλο τους στα προκριματικά, παίρνοντάς από το... χέρι και οδηγώντας στη League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός έζησε ακόμη ένα αυγουστιάτικο θρίλερ στο Χράντετς Κράλοβε, όμως τελικά κατόρθωσε να κερδίσει την ομώνυμη ομάδα, έστω και στην παράταση, επικρατώντας με 2-1 χάρη σε πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Σίριλ Ντέσερς στο φινάλε της παράτασης.

Ο Νιγηριανός φορ των «πράσινων» μπορεί να είπε στους απεσταλμένους του Τύπου πως πρωταγωνιστής ήταν η ομάδα τη χθεσινή βραδιά και όχι ο ίδιος, παρά τα δύο γκολ που σημείωσε, ωστόσο δεδομένα η εμφάνισή του άξιζε το βραβείο του MVP του αγώνα.

Σε ακόμη ένα παιχνίδι στα φετινά προκριματικά ένας φορ του «τριφυλλιού» ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά, έκανε τη δουλειά κι έδωσε τις λύσεις στην ομάδα του, βάζοντας το δικό του λιθαράκι στην ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, όμως στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Τα έξι σερί και το 7/11 των φορ του Παναθηναϊκού

Την περσινή σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα από τα γκολ που του έλειπαν από τους σέντερ φορ του, ωστόσο στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς τα πράγματα δείχνουν να έχουν αντιστραφεί άρδην στον κομμάτι αυτό.

Ο Ντέσερς επέστρεψε από τη μακρά απουσία του και μαζί με τον Τεττέη πλαισιώθηκαν και από τους Λιβάι Γκαρσία και Ραστόντερ δημιουργώντας μία πολύ ανταγωνιστική τετράδα για τις θέσεις των επιθετικών, είτε αυτές είναι δύο είτε μία, αναλόγως το σχήμα που χρησιμοποιεί ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι τέσσερίς τους σημείωσαν επτά από τα έντεκα γκολ που σημείωσαν οι «πράσινοι» στους έξι αγώνες των προκριματικών, δηλαδή σκόραραν το 63,6% των τερμάτων της ομάδας τους.

Τα γκολ των φορ του Παναθηναϊκού τα προκριματικά

Με Πάκσι εκτός - (αυτογκόλ και Αντίνο)

Με Πάκσι εντός 1 (Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ)

Με ΤΣΣΚΑ 1948 εντός - (Γιάγκουσιτς)

Με ΤΣΣΚΑ 1948 εκτός 2 (Λιβάι και Ντέσερς)

Με Χράντετς Κράλοβε εντός 2 (Τεττέη x2)

Με Χράντετς Κράλοβε εκτός 2 (Ντέσερς x2)

Μάλιστα, τα έξι απ' αυτά ήταν σερί. Ξεκινώντας από το εκτός έδρας ματς με τους Βούλγαρους και συνεχίζοντας στα δύο ματς με τους Τσέχους,

Τρία γκολ σκόραρε ο Ντέσερς, δύο ο Τεττέη και από ένα οι Λιβάι και Ραστόντερ. Με την υποσημείωση πως δεν ήταν διαθέσιμοι όλοι σε όλα τα παιχνίδια, αφού ο Λιβάι μπήκε από το δεύτερο ματς με τους Βούλγαρους ενώ οι Τεττέη και Ντέσερς έχασαν κάποια ματς, γιατί δεν ήταν πλήρως έτοιμοι.

Φυσικά, αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού ο Παναθηναϊκός επένδυσε περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ για να φτιάξει την συγκεκριμένη επιθετική γραμμή και σ' αυτά τα χρήματα, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Λιβάι, που έχει έρθει ως δανεικός.

Έτσι, στα πρώτα δείγματα που έχουμε στο ξεκίνημα της σεζόν αυτής φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει μία σοβαρή αναβάθμιση στη συγκεκριμένη θέση κι αυτό ήδη του αποφέρει καρπούς.