Σίριλ Ντέσερς: Η... κόμπρα του Παναθηναϊκού που χτυπά κάθε 72 λεπτά!

Ο Σίριλ Ντέσερς έκανε την δουλειά για τον Παναθηναϊκό στη Τσεχία και σκοράρει με συχνότητα που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για την παρουσία του στο Τριφύλλι.

Άπελντορν. Ολλανδία. Τελευταίες ημέρες του Ιουνίου. Ο Σίριλ Ντέσερς ανεβαίνει στο ποδήλατό του για να γυρίσει από το προπονητικό κέντρο στο ξενοδοχείο. Η διαδικασία της επιστροφής του έχει μπει στην τελική ευθεία. Ικανοποιημένος, ευδιάθετος, σίγουρος για τον εαυτό του. Σε ένα από τα ελάχιστα ''πηγαδάκια'', η ατάκα προς την πλευρά του ήταν δεδομένη. ''Φέτος θα βάλεις όσα δεν έβαλες πέρσι. 25''. Χαμογελά.

Και η απάντηση ήταν μία αναμενόμενη αντίδραση ενός επιθετικού που έχει μάθει να φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα. Δεν έχει σημασία τι και πως. Σημασία έχει πως η απάντησή του εκείνη, αποτυπώνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με το... καλημέρα της σεζόν, στα πρώτα παιχνίδια της επιστροφής του στο χορτάρι μετά την περσινή εφιαλτική χρονιά. Τότε που τα ραντεβού με την ατυχία ήταν απανωτά!

Γκολ στη Σόφια. Πρόκριση. Στη παράταση, σε δύσκολο σημείο, εκεί που έπρεπε, όπως έπρεπε. Η μπάλα στο πλεκτό, εισιτήριο για την επόμενη φάση. Το σκηνικό μεταφέρθηκε στη Τσεχία. Κίνηση-trademark στο πρώτο γκολ με το κεφάλι και σαν απο μηχανής Θεός στο 120', πήρε με την εμπειρία του το πέναλτι και από τα έντεκα βήματα δεν λάθεψε. Το βηματάκι για να δει την κίνηση του πορτιέρε, σίγουρη επιλογή στην αντίθετη γωνία. Λυτρωτής. Οι καλοκαιρινές προκρίσεις του Παναθηναϊκού έχουν την υπογραφή του. Με γκολ φτιαγμένα από χρυσάφι.

Μία υπενθύμιση το πόσο καλύτερη γίνεται η ζωή σου, όταν στην κορυφή της επίθεσης υπάρχει ένας σεσημασμένος σκόρερ. Ένας σκόρερ, όπου η συχνότητά του στο σκοράρισμα μέχρι στιγμής δημιουργεί την προσδοκία για μεγάλα πράγματα κατά την διάρκεια της σεζόν.

Ένα γκολ κάθε 72 λεπτά!

Οι αριθμοί περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο την ερωτική σχέση που έχει ο έμπειρος φορ με το γκολ. Αρκεί κανείς να δει την συχνότητα με την οποία εκτελεί εύστοχα και παραβιάζει την εστία του αντίπαλου κίπερ.

Τα έξι γκολ που έχει πετύχει με την πράσινη φανέλα δεν είναι πολλά. Προφανώς. Αν αναλογιστεί, όμως, κανείς τα τέρματα αυτά σε σχέση με τον χρόνο συμμετοχής του, θα καταλάβει πως είναι κάτι παραπάνω από αρκετά.

Συγκεκριμένα την σεζόν 2025/2026 ο Ντέσερς έπαιξε 294 λεπτά. Φέτος 138. Συνολικά 432. Λεπτά στα οποία έχει γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς έξι φορές.

Ο διεθνής άσος πετυχαίνει ένα γκολ κάθε 72 λεπτά και με αυτή την συχνότητα γεννά την ελπίδα και την προσδοκία, όπως φυσικά και με τον πρότερο ποδοσφαιρικό του βίο, πως μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς που λείπει εδώ και χρόνια από την κορυφή της ''πράσινης'' επίθεσης, όσον αφορά το εύκολο γκολ...