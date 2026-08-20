Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, του πρώτου μεταξύ τους για τα Play Offs του Conference League, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αυτή τη φορά δεν επεφύλασσε μεγάλη έκπληξη στον σχηματισμό, αφού χρησιμοποίησε το αγαπημένο του 4-2-3-1, αλλά στα πρόσωπα, μιας και έβαλε για πρώτη φορά επί των ημερών του στην ενδεκάδα τον Βισέντε Ταμπόρδα σε θέση «10» αφήνοντας για δεύτερο σερί ματς στον πάγκο τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Από κει και πέρα, επέλεξε τον Πένια κάτω από την εστία, με τον Ισπανό να έχει μπροστά του ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια της άμυνας θα ξεκινήσουν οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος.

Στο κέντρο, πίσω από τη μεγάλη έκπληξη Ταμπόρδα, θα είναι οι Τσιριβέγια και Καμαρά. Στα πλάγια της επίθεσης, δεξιά θα είναι ο Λιβάι Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης ο Τεττέη.

Αναπληρωματικοί είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Λιβάι, Αντίνο, Τεττέη.