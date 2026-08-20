Ευρωπαϊκό προσκλητήριο για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ!

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ βγαίνουν στον ευρωπαϊκό στίβο με μοναδικό στόχο την πρόκρισή τους στη League Phase και τη συνέχεια της πορείας τους στην Ευρώπη.

Οι Κρητικοί βέβαια έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Conference League και απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα παλέψουν για το εισιτήριο του Europa League.

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Μετά την κατάκτηση του ελληνικού Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, η ψυχολογία τους είναι στα ύψη και θα κυνηγήσουν άλλη μία υπέρβαση. Ο Χρήστος Κόντης έχει «χτίσει» ένα αξιόλογο σύνολο, ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί με την πορεία της ομάδας και οι φιλοδοξίες είναι υψηλές.

Η ΤΣΣΚΑ βέβαια αποτελεί έναν δύσκολο αντίπαλο, που έχει πάρει ήδη τρεις προκρίσεις κάνοντας ήδη κάποιες εκπλήξεις. Ο ΟΦΗ είναι αυτός που θα κυνηγήσει τη δική του και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.78 στη Novibet.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπραν για τα play offs του Conference League και η νίκη είναι επιτακτική. Ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ ήταν ένα δυνατό καμπανάκι για το σύνολο του Αλέσιο Λίσι, όμως η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ ήρθε για να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

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Οι οπαδοί ξεσηκώθηκαν, η ομάδα έχασε τον καλύτερό της παίκτη και τώρα καλείται να δώσει απαντήσεις. Ο ΠΑΟΚ παραμένει καλύτερη ομάδα από την Μπραν και πρέπει να το δείξει και στο γήπεδο.

Ακολουθεί μάλιστα η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα, όμως όλη η προσοχή για την ώρα είναι στραμμένη στο ματς με τους Νορβηγούς. Ο άσος είναι σε απόδοση 1.82 στη Novibet.

Τον δικό του αγώνα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League δίνει και ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά τις προκρίσεις απέναντι σε Πάκσι και ΤΣΣΚΑ 1948, αντιμετωπίζουν τη Χράντετς Κράλοβε και έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

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Ο κόουτς Νίστρουπ γνωρίζει ότι η ομάδα του μπορεί να βελτιωθεί αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η ευρωπαϊκή συνέχειά της. Γι’ αυτό ζήτησε και πήρε αναβολή του ματς με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα ώστε οι «πράσινοι» να είναι όσο πιο έτοιμοι γίνεται για τα δύο παιχνίδια με τους Τσέχους.

Αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα, με τον Λιβάι Γκαρσία όμως να είναι ένας από αυτούς που θα έχουν θέση βασικού. Το να σκοράρει μάλιστα στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

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