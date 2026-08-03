Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού για τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι του με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου του τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη (11/08-20:30) στο «Βασίλ Λέφσκι» στα πλαίσια του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει σε πρώτη φάση 1.600 εισιτήρια τα οποία, σε περίπτωση που εξαντληθούν, αφού υπάρχει αρκετή ζήτηση, θα είναι δυνατό να αυξηθούν με περίπου 500 ακόμη, το λιγότερο.

Η κοντινή απόσταση, που επιτρέπει και την οδική εκδρομή, συνηγορεί στο ότι αναμένεται να έχουμε την πρώτη μαζική παρουσία των οπαδών του «τριφυλλιού» σε εκτός έδρας ματς φέτος, παρά το γεγονός ότι θα βρισκόμαστε μέσα Αυγούστου, αλλά και ότι ο αντίπαλος δεν είναι μεγάλο όνομα.

Η τιμή τους είναι στα 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 14:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08, στις 20:30), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 20 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς έως τεσσάρων (4) εισιτηρίων ανά συναλλαγή.

* Ονοματεπώνυμο

* Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

* Κινητό τηλέφωνο

* Διεύθυνση e-mail

Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε φυσική μορφή και θα παραδοθούν στους φιλάθλους κατόπιν επικοινωνίας από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Δεδομένης της επαρκούς διαθεσιμότητας εισιτηρίων, αλλά και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που απομένει έως την αναμέτρηση, η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί απευθείας στο κοινό.

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