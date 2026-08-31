Γκασαμά - Παναθηναϊκός: Πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του
Πριν από λίγες μέρες γράφτηκε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νάθαν Γκασαμά από την Μπαλτίκα της Ρωσίας, ωστόσο φαίνεται πως οι Πράσινοι έχουν κυκλώσει για τα καλά το όνομα του 25χρονου στόπερ.
🚨EXCL: 🔵⚪️🇲🇱 #RPL |
💰 Le Panathinaïkos a formulé une offre au Baltika Kaliningrad pour Nathan Gassama. pic.twitter.com/CoFa0SSWD4— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 31, 2026
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάντι Αούνα, το «τριφύλλι» έχει κάνει επίσημη πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του Αφρικανού αμυντικού προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ του και να ενισχύσει την αμυντική γραμμή.
Ο έξι φορές διεθνής με το Μάλι ποδοσφαιριστής μετράει ήδη έξι συμμετοχές με τον ρώσικο σύλλογο ενώ συνολικά έχει φτάσει τις 87 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
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