Γκασαμά - Παναθηναϊκός: Πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του

Γκασαμά - Παναθηναϊκός: Πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του

Σωτήρης Μυκονίου
Γκασαμά - Παναθηναϊκός: Πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του

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Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως προχωράει στην απόκτηση του 25χρονου στόπερ, Νάθαν Γκασαμά καθώς έκανε πρόταση στην Μπαλτίκα.

Πριν από λίγες μέρες γράφτηκε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νάθαν Γκασαμά από την Μπαλτίκα της Ρωσίας, ωστόσο φαίνεται πως οι Πράσινοι έχουν κυκλώσει για τα καλά το όνομα του 25χρονου στόπερ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάντι Αούνα, το «τριφύλλι» έχει κάνει επίσημη πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του Αφρικανού αμυντικού προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ του και να ενισχύσει την αμυντική γραμμή.

Ο έξι φορές διεθνής με το Μάλι ποδοσφαιριστής μετράει ήδη έξι συμμετοχές με τον ρώσικο σύλλογο ενώ συνολικά έχει φτάσει τις 87 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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