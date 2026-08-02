Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε ένα σημαντικό αριθμό εισιτηρίων για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 και υπάρχει πιθανότητα να πάρει και περισσότερα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 την Τετάρτη (05/08) στο ΟΑΚΑ στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πριν λίγες μέρες ορίστηκε και η ώρα του δεύτερου αγώνα που θα γίνει στη Σόφια. την Τρίτη (11/08) στις 20:30.

Φαίνεται πως εκεί θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μεγάλη μετακίνηση των φίλων των «πρασίνων» τη φετινή σεζόν, αφού βοηθάει και το γεγονός πως μπορεί να γίνει και οδική μετακίνηση λόγω της μικρής χιλιομετρικής απόστασης.

Σε πρώτη φάση το «τριφύλλι» εξασφάλισε 1.600 εισιτήρια, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να πάρει και περισσότερα αν παραστεί ανάγκη, αφού βάσει του κανονισμού του 5% της UEFA υπάρχει ένα περιθώριο περίπου 500 εισιτηρίων ακόμη με βάση τη χωρητικότητα του «Βασίλ Λέφσκι».

Μάλιστα, αυτά θα είναι και σε προσιτή τιμή, αφού δεν ξεπερνούν τα 20-25 ευρώ. Σίγουρα ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι η εποχή, αφού πολύς κόσμος βρίσκεται σε περίοδο καλοκαιρινής άδειας, ωστόσο υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για σημαντική παρουσία του κόσμου στις τάξεις του «τριφυλλιού».