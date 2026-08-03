Ο Ανδρέας Τεττέη δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης, στα ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό η επιστροφή Ντέσερς σε φουλ ρυθμούς εν όψει ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (5/8,21:30)στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Εuropa Conference League.

Oι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ συνεχίζουν πυρετωδώς την προετοιμασία τους στο Κορωπί, με τον Δανό κόουτς να προσθέτει σήμερα στο απουσιολόγιό του τον Ανδρέα Τεττέη.

Ο διεθνής σέντερ φορ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ωστόσο ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς βγάζοντας όλο το πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό και την πολύμηνη απουσία του.

Θυμίζουμε ότι το πλάνο χρησιμοποίησής του σε συνθήκες αγώνα είναι για το πρώτο ματς των playoffs του Conference League, σε περίπτωση που περάσουν οι Πράσινοι το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, δηλαδή στις 20 Αυγούστου.

Η προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και στη συνέχεια περιελάμβανε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.