Το γεμάτο... οπλοστάσιο του Παναθηναϊκού και τα διλήμματα που προκαλεί στον Τζέικομπ Νίστρουπ σε κάποιες θέσεις για την πρεμιέρα με τον Λεβαδειακού.

Ο Παναθηναϊκός κάνει απόψε (19:30-NovaSports2-Live από Gazzetta) στη φετινή Stoiximan Superleague αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστικής της, μιας και στην πρώτη είχε πάρει αναβολή, ασκώντας το δικαίωμα joker out, που έχει, για να είναι ξεκούραστος στο δεύτερο ματς με τη Χράντετς Κράλοβε.

Οι «πράσινοι» είδαν τον Τσιριβέγια να προστίθεται στις απουσίες των Τσάπρα, Κρίστιανσεν, Ίνγκασον και Παντελίδη, μετά τη θλάση που υπέστη, όμως είχαν και δύο νέα πρόσωπα στην αποστολή τους, αφού ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε σ' αυτήν για πρώτη φορά τόσο τον Κινγκς Κάνγκουα όσο και τον νεοαποκτηθέντα Ιμράν Λούζα, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές που έχει στη μεσαία γραμμή.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Φυσικά, το «τριφύλλι» θα έχει και τη στήριξη του κόσμου, ο οποίος αναμένεται να έχει σημαντική παρουσία στη Λιβαδειά φτάνοντας σ' ένα νούμερο κοντά στις 2 χιλ., δείχνοντας έτσι την έμπρακτη υποστήριξή του προς τον προπονητή και την ομάδα.

Οι επιλογές που δυσκολεύουν τον Νίστρουπ για την ενδεκάδα της Λιβαδειάς

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φαίνεται πως θα συνεχίσει με αυτό το 4-4-2, που εφαρμόζει στα τελευταία παιχνίδια. Ο φορμαρισμένος Πένια θα μείνει κάτω από τα δοκάρια, όπως και οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν μπροστά του. Ο Καλάμπρια θα επιστρέψει στο δεξί άκρο της άμυνας ενώ ο Κυριακόπουλος θα ξεκινήσει αριστέρά.

Στη μεσαία γραμμή συναντά τις πρώτες δυσκολίες ο Δανός τεχνικός. Μπορεί ο Τσέριν να αποχώρησε και ο Τσιριβέγια να είναι εκτός, ωστόσο με την είσοδο του Κάνγκουα και του Λούζα, οι επιλογές του έχουν αυξηθεί και πάλι έχοντας να διαλέξει ανάμεσα σε μία τετράδα ποδοσφαιριστών (Καμαρά, Κοντούρης).

Αυτή τη στιγμή προβάδισμα φαίνεται πως έχει το δίδυμο του Καμαρά με τον Κάνγκουα, ο οποίος προπονείται πολύ καιρό με την ομάδα, αλλά δεν έπαιζε, επειδή δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά, μιας και είχε αγωνιστεί πριν με την πρώην ομάδα του, Χάποελ Μπερ Σεβά. Μία άλλη επιλογή θα ήταν και το Κοντούρης-Λούζα, όμως ο δεύτερος έχει μόλις μία προπόνηση με την ομάδα.

Στα πλάγια υπάρχει κι εκεί πλειάδα επιλογών με τους Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο και Πελίστρι. Ο πρώτος «μονομαχεί» με τον δεύτερο για την αριστερή πλευρά έχοντας ένας μικρό προβάδισμα ενώ ο τρίτος και ο τέταρτος κοντράρονται μεταξύ τους για τη θέση στα δεξιά, με τον Αντίνο να είναι εκείνος που φαίνεται να είναι πιο μπροστά στο μυαλό του Νίστρουπ.

Στην κορυφή της επίθεσης δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι με το δίδυμο των Λιβάι και Τεττέη να διατηρείται.