Η League Phase του φετινού Champions League, αναμένεται να έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, με 12 διεθνείς ποδοσφαιριστές να μας εκπροσωπούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ΑΕΚ μετά από 8 χρόνια θα βρεθεί στην τελική φάση του Champions League, καθώς χθες (26/08) επικράτησε με 4-0 στην «Allwyn Arena» της Λέφσκι Σόφιας και σφράγισε το εισιτήριο της για τη League Phase της κορυφαία διασυλλογικής διοργάνωση.

Η Ένωση μπορεί να είναι η μοναδική ομάδα της Stoiximan Superleague που θα μας εκπροσωπήσει στα «αστέρια» ωστόσο η ελληνική εκπροσώπηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, που αγωνίζονται σε συλλόγους του εξωτερικού θα βρεθούν στην πρώτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Από την Αγγλία οι Χρήστος Τζόλης από την Άρσεναλ και ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας από τη Λίβερπουλ θα αγωνίζονται στο Champions League, ενώ από την Ιταλία και τη Serie A ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης της Ρόμα και ο Τάσος Δουβίκας της Κόμο θα συνδράμουν στο ελληνικό στοιχείο.

Επιπλέον, διπλή εκπροσώπηση στα «αστέρια» θα υπάρχει τόσο από την Ντόρτμουντ όσο και από την Σπόρτινγκ. Με τους Βεστφαλούς θα αγωνίζονται οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας, ενώ με τα «λιοντάρια» θα παίξουν οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης.

Τέλος, 4 ακόμη Έλληνες ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα μας εκπροσωπήσουν στο Champions League, με τους Λάζαρο Ρότα, Μάριο Μπαλαμότη, Δημήτρη Καλοσκάμη και Πέτρο Μάνταλο να κουνάνε το σεντόνι στη Φιλαδέλφεια.

Για την Ένωση υπάρχουν και οι Χρήστος Αλεξίου, Μπάμπης Λυκογιάννης, Ζώης Καραγύρης και Σπύρος Χριστακόπουλους, οι οποίοι δεν δηλώθηκαν στην αποστολή για τα παιχνίδια με τους Βούλγαρους, ωστόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ειδικά για τους δυό πρώτους, να είναι στην τελική λίστα της ομάδας.

Για την ιστορία, πολύ κόντα στο Champions League βρέθηκε και ο Λεονάντρο Κούτρης της Τσέλιε, όμως οι Σλοβένοι αποκλείστηκαν στα play-offs από την Σλόβαν Μπρατισλάβας του Γιάγια Τουρέ.

Οι 12 Έλληνες στη League Phase