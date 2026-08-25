Έτοιμη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη είναι η Νότιγχαμ για να φέρει στο «City Ground» τον Λουίς Σουάρες από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Δυναμικά κινείται για την ενίσχυση της επίθετική της γραμμής η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τα Λιοντάρια.

Ο 29χρονος Κολομβιανός επιθετικός έχει μπει στα... ραντάρ πολλών ομάδων και στο χορό έχει μπει και η Μπαρτσελόνα που ενδιαφέρεται για την περίπτωση του. Η Σπόρτινγκ, ωστόσο, δεν φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρησή του για ποσό κάτω από τα 80 εκατ. ευρώ.

Η Φόρεστ σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Leguipe»έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές να κάνει δικό της τον φορ των Πορτογάλων μετά την τρομερή σεζόν που έκανε πέρυσι, αφού κατέγραψε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 38 γκολ και 9 ασίστ.