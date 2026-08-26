Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία αναφέρουν πως η Τορίνο έχει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από την Σπόρτινγκ.

Νέα δεδομένα φαίνεται πως έχουν προκύψει αναφορικά με την υπόθεση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ, με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία να σημειώνουν τώρα πως η Τορίνο έχει το προβάδισμα για τη μεταγραφή του παίκτη.

Αναλυτικότερα, σημερινό (26/08) ρεπορτάζ της «A Bola» αναφέρει όλα τα δεδομένα γύρω από την περίπτωση του Ίβηρα μέσου, τονίζοντας πως ο σύλλογος από την Ιταλία κατέθεσε ήδη επίσημη πρόταση για την αποκτηση του, με τους Πορτογάλους να περιμένουν ωστόσο και την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία αναμένεται να γίνει επίσημη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όμως, μέχρι ο δικέφαλος του βορρά να προχωρήσει στην δημοσιοποίηση αυτή, οι Ιταλοί είναι ουσιαστικά οι μόνοι διεκδικητές του Μπραγκάνσα, με την οικονομική πρόταση που κατέθεσαν στα «λιοντάρια» να κυμαίνεται γύρω στα 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Θεσσαλονικείς από την πλευρά τους έχουν παρουσιάσει στον παίκτη το όραμα τους για εκείνον, βλέποντας τον μάλιστα ως τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια και μια επίσημη προσφορά προς στην Σπόρτινγκ θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.

Αρχικά, οι Πρωταθλητές Πορτογαλίας στόχευαν σε μια αμοιβή μεταξύ 10 και 12 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του 27χρονου μέσου, με την τιμή αυτή να μειώνεται στη συνέχεια στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ, με τη συμφωνία να κλείνει τελικά στα 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Η Τορίνο έχει ήδη θέσει τα σχετικά ποσά στο τραπέζι και αναμένεται να δούμε το αν ο ΠΑΟΚ θα ματσάρει την πρόταση των Ιταλών, για να κάνει δικό του τον παίκτη.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν ο Μπραγκάνσα πραγματοποίησε 24 επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, πετυχαίνοντας παράλληλα έξι γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.