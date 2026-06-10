Η Μπενφίκα ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάρκο Σίλβα, με τον Πορτογάλο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για δύο χρόνια.

Ο Μάρκο Σίλβα θα είναι και επίσημα ο διάδοχος του Ζοζέ Μουρίνιο στη Μπενφίκα. Οι «αετοί» κινήθηκαν γρήγορα για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του, τερματίζοντας την πενταετή παραμονή του στη Φούλαμ.

Οι «Κότατζερς» ήθελαν να τον κρατήσουν και φέρεται να του πρόσφεραν και νέο συμβόλαιο, όμως ο 48χρόνος επέλεξε να επιστρέψει στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο μετά από μια δεκαετία σε Αγγλία και Ελλάδα.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για δύο χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα, σε περίπτωση που καταφέρει να φτάσει τους απαραίτητους στόχους

Η Μπενφίκα τερμάτισε τρίτη στην Liga Portugal την περασμένη σεζόν, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε αήττητη, καταλήγοντας οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Πόρτο και δύο βαθμούς πίσω από την Σπόρτινγκ και το καθήκον του Σίλβα τώρα θα είναι να επαναφέρει τον σύλλογο από τη Λισαβόνα στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

«Η Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CMVM) ότι «κατέληξε σε συμφωνία με τον προπονητή Μάρκο Αλεξάντρε Σαραΐβα ντα Σίλβα (Μάρκο Σίλβα) για την υπογραφή σύμβασης αθλητικής απασχόλησης που θα ισχύει μέχρι το τέλος της αθλητικής σεζόν 2027/2028, με δυνατότητα παράτασης έως το 2028/2029», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας.