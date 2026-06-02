Μάρκο Σίλβα: Τέλος και επίσημα από τη Φούλαμ - Πού αναμένεται να πάει

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Μάρκο Σίλβα μετά από μία πενταετία ανακοίνωσε η Φούλαμ.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Μάρκο Σίλβα και της Φούλαμ, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας του με τον Πορτογάλο προπονητή.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού αποχωρεί από το Κρέιβεν Κότατζ μετά από μία πενταετία, κατά την οποία όχι μόνο επανέφερε τους Λονδρέζους στην Premier League από την πρώτη του σεζόν, αλλά κατάφερε και να τους εδραιώσει στα σαλόνια, με τη Φούλαμ να μην τερματίζει χαμηλότερα από 13η το διάστημα αυτό.

Ο 49χρονος κόουτς είχε δεχτεί πρόταση ανανέωσης από τον σύλλογο, εντούτοις αποφάσισε να μην την αποδεχτεί και όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει μετά από έντεκα χρόνια στην Πορτογαλία προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα, παρότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν φήμες ότι το εν λόγω deal χαλάει.

We can confirm that Marco Silva will leave his role as Head Coach at Fulham this summer.



It’s a position that Silva has held for five years – a spell which was laden with success. June 2, 2026