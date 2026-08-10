Με δηλώσεις του, ο Γιαν Μπέντναρεκ ανέδειξε το μέγεθος της αντιπαλότητας της Πόρτο με την Μπενφίκα.

Σε έναν χρόνο στην Πόρτο, ο Γιαν Μπέντναρεκ έχει προλάβει να κατακτήσει ήδη ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup, με τον Πολωνό στόπερ να μιλά σε ΜΜΕ της πατρίδας του για τη μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ Δράκων και Μπενφίκα. Μία αντιπαλότητα που επηρεάζει ακόμα και τα... emojis που χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιριστές!

«Δεν μπορώ να χρησιμοποιώ κόκκινες καρδιές. Είναι λίγο αστείο. Μερικές φορές, αν χρησιμοποιήσεις μια κόκκινη καρδιά, ακόμα κι αν το κάνεις για πλάκα, νιώθεις μια κάποια σοβαρότητα ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουμε πως στο WhatsApp στέλνουμε μπλε καρδιές», εξήγησε ο 30χρονος αμυντικός, που εν συνεχεία πρόσθεσε πως «δεν μιλάμε για τη Λισαβόνα, δεν πηγαίνουμε στη Λισαβόνα, γιατί το Πόρτο είναι φανταστικό και εδώ είμαστε όλοι ευτυχισμένοι».

Ακολούθως, ο Μπέντναρεκ αναφέρθηκε στη ζωή στο Πόρτο και την προβολή που έχουν οι παίκτες της ομάδας, αναφέροντας πως «μία ή δύο ημέρες μετά το Super Cup, πήγα με τη σύζυγό μου σε μια μικρή αγορά για να πάρουμε φρέσκο ψάρι και οι ηλικιωμένες κυρίες με χειροκρότησαν καθώς περνούσα από τους διαδρόμους, επειδή είχαμε νικήσει. Αυτό δείχνει πόσο έντονα το ζουν οι άνθρωποι εδώ. Όχι μόνο οι νέοι ή οι οικογένειες με παιδιά, αλλά και οι ηλικιωμένοι. Υπάρχει αυτή η λατρεία για την υποστήριξη της ομάδας, μια πίστη στην κοινότητα, και το αισθάνεσαι σε κάθε γωνιά».