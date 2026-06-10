Η Μπενφίκα γνωστοποίησε πως η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε τη ρήτρα των 15 εκατομμυρίων ευρώ και έκανε δικό της τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης δεν το έχει κάνει ακόμη επίσημο, η Μπενφίκα ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (09/06) ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο συμφώνησε να ενταχθεί στους «μερένχες», αφού προσφέρθηκαν να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης των 15 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβανόταν στο συμβόλαιο του.

«Το Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ενημερώνει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε επίσημα την πρόθεσή της να προσλάβει τον προπονητή Ζοζέ Μάριο ντος Σάντος Μουρίνιο Φέλιξ, καταβάλλοντας τη ρήτρα αποδέσμευσης των 15 εκατομμυρίων ευρώ που ορίζεται στο ισχύον συμβόλαιό του, με τον προπονητή να συμφωνεί με τη μεταγραφή», αναφέρει η δήλωση των «αετών».

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo June 9, 2026

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο ατζέντης του προπονητή, Ζόρζε Μέντες, συναντήθηκε στο ξενοδοχείο Santo Mauro της Μαδρίτης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσες, και τον αρχι-σκάουτερ Τζούνι Καλαφάτ, για να συζητήσουν τα σχέδια για την πρώτη ομάδα ενόψει της επόμενης σεζόν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο ίδιος ο Μουρίνιο παρευρέθηκε στη συνάντηση.

Ο 63χρονος τεχνικός υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με την Μπενφίκα έως το 2027 τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η συμφωνία περιελάμβανε μια ρήτρα που επέτρεπε και στις δύο πλευρές μια περίοδο σκέψης 10 ημερών μετά το τέλος της σεζόν για να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να συνεχίσουν μαζί.

Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο Μουρίνιο και ο σύλλογος από τη Λισαβόνα παρέμειναν δεσμευμένοι στη συμφωνία, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να ενεργοποιήσει τώρα τη ρήτρα αποδέσμευσης για να τον κάνει δικό της.

Αυτή ήταν η δεύτερη θητεία του Μουρίνιο στην Μπενφίκα, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2000. Ωστόσο, οι διαφωνίες με το διοικητικό συμβούλιο εκείνη την εποχή περιόρισαν την πρώτη του θητεία σε μόλις 11 αγώνες.

Ο Μουρίνιο είναι τώρα έτοιμος να ξεκινήσει ένα δεύτερο κεφάλαιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας προηγουμένως προπονήσει τον σύλλογο μεταξύ 2010 και 2013. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, κατέκτησε έναν πρωτάθλημα, ένα κύπελλο καθώς και ένα Super Cup Ισπανίας.