Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει καταλήξει στον διάδοχο του Γιώργου Βαγιαννίδη, εφόσον αποχωρήσει.

Εδώ και ημέρες υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που «συνδέουν» τον Γιώργο Βαγιαννίδη με άλλες ομάδας, όπως η Βιγιαρεάλ και η Έβερτον, με τη Σπόρτινγκ να κάνει την απαραίτητη προεργασία εφόσον αυτά τα σενάρια «μετατραπούν» σε πράξη και έρθει κάποια καλή πρόταση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bola ne Rede τα Λιοντάρια έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του διεθνή δεξιού μπακ, εφόσον τελικά αποχωρήσει από τη Λισαβόνα. Ο λόγος για τον 22χρονο Ισπανό αμυντικό της Θέλτα, Χάβι Ροντρίγκεθ, ο οποίος εκτός από στόπερ μπορεί να αγωνιστεί και ως ακραίος οπισθοφύλακας.

Θυμίζουμε πως η Σπόρτινγκ συμφώνησε πριν από 10 μήνες με τον Παναθηναϊκό για την αγορά του Βαγιαννίδη αντί 13 εκατομμυρίων ευρώ και «έδεσαν» τον 24χρονο μπακ με συμβόλαιο έως το 2030.

Ο διεθνής αμυντικός στην πρώτη του σεζόν στην Πορτογαλία μέτρησε 33 εμφανίσεις και μοίρασε 7 ασίστ.