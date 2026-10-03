Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει δύο γκολ, δύο ασίστ με τη Σπόρτινγκ και την εμπιστοσύνη του Ρουί Μπόρχες. Αυτό αναφέρει η «A Bola», η οποία αποθεώνει τον Έλληνα διεθνή.

Πειστικές εμφανίσεις και αυτοπεποίθεση με την Εθνική Ελλάδας, είναι η συνταγή, που όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία, θα οδηγήσει τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει θέση στο βασικό σχήμα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα επόμενα παιχνίδια. Για την ακρίβεια, είναι εγγυημένη όπως υπογραμμίζει η «Α Βola».

Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός θα επιστρέψει μετά τη διακοπή για το Nations League στην Πορτογαλία και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη χώρα, θα ξεκινήσει βασικός στη Σπόρτινγκ, είτε απέναντι στη Μπράγκα, είτε τέσσερις ημέρες αργότερα, στο εκτός έδρας ματς με τη Λανς για το Champions League.



Το εκτενές άρθρο για τον Φώτη Ιωαννίδη συνεχίζει με αποθεωτικά λόγια για την εμφάνισή του απέναντι στην Ολλάνδία, «έλαμψε χθες απέναντι στην Ολλανδία, στο ισόπαλο 2-2, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ» και βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση ώστε να ξεκινήσει βασικός.



Αναφορά γίνεται και στον Σουάρες, ο οποίος βρίσκεται επίσης σε εξαιρετική κατάσταση, όμως έχει επιβαρυνθεί αρκετά με την Κολομβία και τα ταξίδια για τις υποχρεώσεις της Εθνική ομάδας.

«Αν επιστρέψει χωρίς προβλήματα, θα είναι εκείνος η επιλογή για τη Μπράγκα. Ακόμη και σε αυτό το σενάριο, όμως, η διαχείριση του ρόστερ δείχνει τον Ιωαννίδη ως βασικό στο παιχνίδι με τη Λανς, τέσσερις ημέρες αργότερα», γράφει η «Α Βοla».

Όπως και να 'χει, το μήνυμα του πορτογαλικού μέσου ενημέρωσης είναι ξεκάθαρο. Ο Ιωαννίδης έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή της ομάδας και είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός. Οι αριθμοί του άλλωστε δεν λένε ψέματα. Έχει δύο γκολ και δύο ασίστ σε επτά αγώνες.

«Ο Ιωαννίδης ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο. Μετά τη μακρά αβεβαιότητα γύρω από τον Σουάρες, η οποία συνοδεύτηκε από ορισμένες αντιπαραθέσεις σχετικά με τον Νοτιοαμερικανό, ο Έλληνας επιθετικός είχε κερδίσει την προτίμηση του Ρουί Μπόρχες για την επίθεση».

