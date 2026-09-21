Η Σπόρτινγκ αποφάσισε να συνεχίσει με τον Ρούι Μπόρζες, παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από το πάγκο των «λιονταριών», μετά τις 3 συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα.

Η θέση του ως προπονητής της Σπόρτινγκ είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση, για τον Ρούι Μπόρζες, καθώς η ομάδα εμέινε στην ισοπαλία στα τρία τελευταία παιχνίδια της για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Το γεγονός ότι ο σύλλογος από τη Λισαβόνα δε γνώρισε την νίκη στα τρία τελευταία ματς του πρωταθλήματος, απέναντι μάλιστα σε βατούς αντιπάλους όπως την Εστρέλα Αμαδόρα, την Φαμαλικάο και την Αρούκα είχε βάλει την διοίκηση των «πρασίνων» σε συζητήσεις για την πιθανή αντικατάσταση του Ρούι Μπόρζες.

Ωστόσο το θέμα έληξε θετικά για τον Πορτογάλο τεχνικό, καθώς οι άνθρωποι των «λιονταριών» τον έκριναν ικανό να αλλάξει την κατάσταση της ομάδας, δουλεύοντας περισσότερο με τους διαθέσιμους παίκτες του στο κενό διάστημα των 20 ημερών που ακολουθεί, λόγω του διαλείμματος για τις εθνικές ομάδες. Άλλωστε το συμβόλαιο του Μπόρζες είχε ανανεωθεί τον περασμένο Μάιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, καθώς οι «πράσινοι» πίστευαν πως ο 45χρόνος τεχνικός μπορεί να τους οδηγήσει και πάλι στον θρόνο της Liga Portugal.

Οι εξελίξεις αυτές βοηθούν τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη, εφόσον δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν προπονητή και αγωνιστικό πλάνο, πράγμα που θα διατάρασσε τα «νερά» της ομάδας, αφού αμφότεροι οι Έλληνες διεθνείς θα έπρεπε να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.

SAD do Sporting decidiu manter Rui Borges, revela @abolapt pic.twitter.com/sS420l1mMz