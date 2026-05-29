Το ενδεχόμενο της παραχώρησης του Γιώργου Βαγιαννίδη από τη Σπόρτινγκ γίνεται όλο και πιο πιθανό, με δύο ευρωπαϊκές ομάδες να έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Έλληνα μπακ.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της «A Bola», το μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξακολουθεί να είναι αβέβαιο. Παρά την επιθυμία του 24χρονου μπακ να παραμείνει και να καθιερωθεί στην ομάδα του, οι εμφανίσεις του δεν έπεισαν τους Πορτογάλους, οι οποίοι είναι ανοιχτοί στο να τον παραχωρήσουν άμεσα ως δανεικό.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, για τον Έλληνα αμυντικό είναι έντονο, με δύο ομάδες να τον έχουν προσθέσει στη λίστα τους. Πρόκειται για τη Βιγιαρεάλ και την Έβερτον, οι οποίες φαίνεται να έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και να εξετάζουν τις συνθήκες για την απόκτησή του, έχοντας μάλιστα τσεκάρει τον παίκτη πριν ακόμα μετακομίσει στην Πορτογαλία.

Η ίδια πηγή πριν λίγες ώρες ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πολύ δύσκολα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα παραμείνει τελικά στο ρόστερ των Λιονταριών, καθώς, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Επιπλέον, στο ρόστερ της ομάδας υπάρχουν πέραν του Βαγιαννίδη δύο ακόμη ποδοσφαιριστές για τη συγκεκριμένη θέση, ο Ιβάν Φρεσνέδα και ο 18χρονος Σαλβαδόρ Μπλόπα.