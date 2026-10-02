Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο Γιώργος Βαγιαννίδης υποβλήθηκε σε εξετάσεις για τον τραυματισμό που αποκόμισε από την Εθνική ομάδα.

Καλά ήταν τα νέα που προέκυψαν για τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Ο Έλληνας δεξιός μπακ εξετάστηκε από το ιατρικό τιμ της Σπόρτινγκ Λισαβώνας και η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως ο μυϊκός τραυματισμός που έχει υποστεί δεν είναι σοβαρός.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής ένιωσε μία ενόχληση στον εκτός έδρας αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, με τον Σάλιακα να περνάει στη θέση του. αγχώνοντας τους ανθρώπους των «λιονταριών», αφού στις 09/10 ξεκινούν και πάλι τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, έχοντας δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με την Μπράγκα.

Οι ιθύνοντες της Σπόρτινγκ θεωρούν πως εκείνος θα είναι έτοιμος ενόψει του συγκεκριμένου ματς, με τον προπονητή του Ρούι Μπόρζες να κάνει σκέψεις να τον ξεκινήσει και ως βασικό, αν είναι απόλυτα έτοιμος, χρησιμοποιώντας εκείνον ως δεξιό μπακ και τον έτερο που υπηρετεί την συγκεκριμένη θέση, Ιβάν Φρεσνέδα στο αριστερό άκρο, ώστε να ξεκουραστεί ο Μάξι Αραούχο, που θα προέρχεται από μεγάλο ταξίδι.