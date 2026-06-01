Ενδιαφέρον από Βιγιαρεάλ κι Έβερτον για τον Γιώργο Βαγιαννίδη αποκαλύπτουν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι κάνουν λόγο για πιθανή πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ από τους Ισπανούς.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μετακόμισε το προηγούμενο καλοκαίρι στην Πορτογαλία και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έβαλε ένα ποσό κοντά στα 13 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του από την πώλησή του.

Ένα χρόνο αργότερα κι ύστερα από μια γεμάτη σεζόν στην Primeira Liga, ο Έλληνας δεξιός μπακ φαίνεται πως έχει τραβήξει βλέμματα από τη La Liga και την Premier League. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν στην Πορτογαλία, καθώς η «A Bola» αποκάλυψε με ρεπορτάζ της πως τόσο η Βιγιαρεάλ, όσο και η Έβερτον έχουν βάλει στο μάτι τον 24χρονο αμυντικό.

Δημοσίευμα ωστόσο του πορτογαλικού «Bolanaerede» πάει το θέμα ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με το εν λόγω μέσω, το Κίτρινο Υποβρύχιο φέρεται να ετοιμάζει ήδη μια πρόταση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον Βαγιαννίδη, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη Λισαβόνα.

Ο νέος προπονητής και απερχόμενος της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγο Πέρεθ, φέρεται να θέλει νέα πρόσωπα στα άκρα της άμυνας και όλα δείχνουν πως θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, με τον Βαγιαννίδη να θεωρείται ανάμεσα στις επικρατέστερες επιλογές για ενίσχυση στο «Θεράμικα».