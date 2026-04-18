Μια αδιανόητη ατάκα δημοσιογράφου ήταν η αφορμή για να... ξεκαρδιστεί στα γέλια ο πολύπειρος προπονητής της Μπενφίκα, Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο γέλασε με την... καρδιά του μετά από ερώτηση δημοσιογράφου στην Πορτογαλία! Ο 63χρονος Ίβηρας τεχνικός αφού απάντησε στην ερώτηση με τον... δικό του τρόπο, εισέπραξε απίστευτη απάντηση στη δική του ερώτηση προς τον δημοσιογράφο.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος της RTP ρώτησε τον Special One αναφορικά με το μέλλον του στη Μπενφίκα και στην Primeira Liga, με τον Πορτογάλο κόουτς να απαντά -ως συνήθως- με τον δικό του... ιδιαίτερο τρόπο. Είναι αλήθεια πως εδώ και καιρό υπάρχουν... σύννεφα αναφορικά με το μέλλον του Μουρίνιο στον πάγκο των Αετών, καθώς μπορεί να είναι αήττητος στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας 20 νίκες και 9 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια, ωστόσο η ομάδα της Λισαβόνας είναι τρίτη με επτά βαθμούς διαφορά από την κορυφή και την Πόρτο.

Ακόμη, αποκλείστηκε στα playoffs του Champions League από τη Ρεάλ και η Πόρτο την άφησε εκτός ημιτελικών στο εγχώριο Κύπελλο. Όπως είναι φυσικό, τα σενάρια γύρω από την... τύχη του μπαρουτοκαπνισμένου κόουτς ολοένα και αυξάνονται, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι επίσημο.

Αναλυτικά ο διάλογος δημοσιογράφου-Μουρίνιο:

«Μπορείς να εγγυηθείς ότι θα μείνεις στην Μπενφίκα του χρόνου;» Η απάντησή του: «Μπορείς να εγγυηθείς ότι θα μείνεις στην RTP για την επόμενη σεζόν;» Ο δημοσιογράφος: «Μπορώ, γιατί κανείς δεν με θέλει.» και ακολουθεί το γέλιο του Πορτογάλου προπονητή.