«Η Μπενφίκα έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Μάρκο Σίλβα»

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Μάρκο Σίλβα και τη Μπενφίκα.

Η αποχώρηση του Ζοζέ Μουρίνιο από τη Μπενφίκα και η επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, άφησε ένα τεράστιο κενό στον πάγκο των «αετών», το οποίο, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να καλύπτεται από έναν συμπατριώτη του «Special One».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου δημοσιογράφου, Σάσα Ταβολιέρι, η Μπενφίκα έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά, προτού αναλάβει την τεχνική ηγεσία για τη νέα χρονιά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 48χρόνος Πορτογάλος θα αποχωρήσει από τη Φούλαμ, ύστερα από πέντε χρόνια και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον σύλλογο της Λισσαβόνας, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, η επιλόγη του Σίλβα να αναλάβει τον πάγκο της Μπενφίκα έχει να κάνει περισότερο με την επιθυμία του ίδιου να γυρίσει στην πατρίδα του, έπειτα από 11 χρόνια προπονητικής καριέρας σε Ελλάδα και Αγγλία.