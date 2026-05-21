«Η Μπενφίκα έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Μάρκο Σίλβα»
Η αποχώρηση του Ζοζέ Μουρίνιο από τη Μπενφίκα και η επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, άφησε ένα τεράστιο κενό στον πάγκο των «αετών», το οποίο, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να καλύπτεται από έναν συμπατριώτη του «Special One».
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου δημοσιογράφου, Σάσα Ταβολιέρι, η Μπενφίκα έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά, προτού αναλάβει την τεχνική ηγεσία για τη νέα χρονιά.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 48χρόνος Πορτογάλος θα αποχωρήσει από τη Φούλαμ, ύστερα από πέντε χρόνια και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον σύλλογο της Λισσαβόνας, μέσα στις επόμενες ημέρες.
Μάλιστα, η επιλόγη του Σίλβα να αναλάβει τον πάγκο της Μπενφίκα έχει να κάνει περισότερο με την επιθυμία του ίδιου να γυρίσει στην πατρίδα του, έπειτα από 11 χρόνια προπονητικής καριέρας σε Ελλάδα και Αγγλία.
🚨 BREAKING— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 21, 2026
🦅 🔴 Marco Silva is set to become the new head coach of SL Benfica!
⚪️ The Portuguese club has reached an agreement with the Fulham FC manager, who had prioritized a return to his home country.
💬 Official announcement is expected in the coming days. #transfers pic.twitter.com/7Ud9hJ96kx
