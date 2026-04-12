Επιστροφή στις νίκες για τη Μπενφίκα! Αν και ο Βαγγέλης Παυλίδης αυτή τη φορά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα από το σημείο του πέναλτι, οι Αετοί λύγισαν ακόμα κι έτσι με 2-0 την Νασιονάλ και βρέθηκαν στο -4 από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Οι γηπεδούχοι έχτισαν βάσεις νίκης από το πρώτο μέρος, καθώς τα γκολ των Σέλντερουπ (3΄) και Ράφα Σίλβα (14΄) εξαφάνισαν το όποιο άγχος. Στο 58΄ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε και τη δική του ευκαιρία να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς, όμως δεν ήταν η στιγμή του.

Ο αντίπαλος γκολκίπερ άλλωστε τον νίκησε από τα έντεκα βήματα, με το 2-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Κάπως έτσι η ομάδα του Μουρίνιο παρέμεινε στην 3η θέση, αλλά μείωσε την απόσταση από τη 2η Σπόρτινγκ στους δυο βαθμούς και στους τέσσερις τη διαφορά από την κορυφή.