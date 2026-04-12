Παυλίδης: Χαμένο πέναλτι στη νίκη της Μπενφίκα
Επιστροφή στις νίκες για τη Μπενφίκα! Αν και ο Βαγγέλης Παυλίδης αυτή τη φορά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα από το σημείο του πέναλτι, οι Αετοί λύγισαν ακόμα κι έτσι με 2-0 την Νασιονάλ και βρέθηκαν στο -4 από την πρωτοπόρο Πόρτο.
Οι γηπεδούχοι έχτισαν βάσεις νίκης από το πρώτο μέρος, καθώς τα γκολ των Σέλντερουπ (3΄) και Ράφα Σίλβα (14΄) εξαφάνισαν το όποιο άγχος. Στο 58΄ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε και τη δική του ευκαιρία να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς, όμως δεν ήταν η στιγμή του.
Ο αντίπαλος γκολκίπερ άλλωστε τον νίκησε από τα έντεκα βήματα, με το 2-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Κάπως έτσι η ομάδα του Μουρίνιο παρέμεινε στην 3η θέση, αλλά μείωσε την απόσταση από τη 2η Σπόρτινγκ στους δυο βαθμούς και στους τέσσερις τη διαφορά από την κορυφή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.