Η Diario As με άρθρο της «φωτίζει» την κατάσταση γύρω από τη διαφαινόμενη επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα...προβλήματα που παρουσιάζονται.

Σε εποχή Ζοσέ Μουρίνιο, για δεύτερη φορά στην ιστορία της ετοιμάζεται να περάσει η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού από το βράδυ του Σαββάτου (23/5) «έπεσε» και τυπικά η αυλαία της σεζόν 2025-2026, όπου οι «Μερένγκχες» έμειναν και πάλι δίχως τίτλο.

Η συμφωνία των δυο πλευρών είναι οριστική και έχει επιβεβαιωθεί από τα κορυφαία ειδησιογραφικά πρακτορεία του πλανήτη και πλέον όλοι περιμένουν να «σφραγιστεί», μέσω της επίσημης ανακοίνωσης από πλευράς Μαδριλένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η όλη κατάσταση παρουσιάζει μικρό... ζητήματα και καθυστέρηση, ελέω των εκλογών στους Λος Μπλάνκος. Όπως αναφέρει σε άρθρο της η Diario As, ο Special One έχει ενημερώσει την Μπενφίκα για την απόφασή του, όμως οι «Αετοί» θα απαιτήσουν περισσότερα χρήματα για την αποδέσμευσή του.

Στο συμβόλαιό του με την πορτογαλική ομάδα ο 63χρονος έχει ρήτρα αποχώρησης ύψους 7 εκατ. ευρώ, που ισχύει μέχρι την 26η Μαϊου. Οι εκλογές της Ρεάλ όμως δεν επιτρέπουν να γίνει η συγκεκριμένη αποπληρωμή, με αποτέλεσμα η Μπενφίκα να έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιο πολλά λεφτά, αφού η ημερομηνία αυτή θα παρέλθει.

Παρόλα αυτά αμφότερες οι πλευρές δεν αγχώνονται, καθώς υπάρχει πίστη πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα κερδίσει τις εκλογές και θα παραμείνει στα ηνία του κλαμπ, φέρνοντας πίσω τον αγαπημένο του «Μου».