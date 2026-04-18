Δημοσίευμα της Record εμπλέκει τον Ζοσέ Μουρίνιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέροντας πως σύμφωνα με τον Ρομάνο το σενάριο δεν... αποκλείεται.

Η φετινή σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης πιθανότατα θα ολοκληρωθεί δίχως τίτλο. Οι «Μερένγκχες» έχουν προ καιρού αποκλειστεί από το Κόπα Ντελ Ρέι, ενώ πρόσφατα έμειναν εκτός συνέχειας και στο Champions League άπό την Μπάγερν Μονάχου.

Στα της La Liga, βρίσκονται στο -9 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και με 7 αγωνιστικές να απομένουν, πρέπει να συμβούν... τέρατα για να γυρίσει η κατάσταση. Επομένως, η θέση του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο μάλλον θα πρέπει να θεωρείτα... χαμένη.

Ο πρώην Ισπανός μπακ δύσκολα θα συνεχίσει στη θέση του και οι άνθρωποι της Ρεάλ εδώ και καιρό τσεκάρουν ονόματα για την άκρη του πάγκου. Γιούργκεν Κλοπ, Ντιντιέ Ντεσάν, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι μερικά εξ' αυτών, ωστόσο η «βόμβα» ήρθε από την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Record, που επικαλείται λόγια του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στο κάρδο βρίσκεται και ο Ζοσέ Μουρίνιο! Ο Special One ναι μεν έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα, ωστόσο, όπως αναφέρεται, το σενάριο επιστροφής του δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις, όμως ο Ρομάνο τόνισε πως ο Πορτογάλος τεχνικός θα ήθελε πολύ να επιστρέψει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», εκεί όπου βρέθηκε από το 2010 έως το 2013, κατακτώντας πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ.