Πορτογαλία: Το ντόμινο που προκάλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου από την Τορέενσε
Βόμβα μεγατόνων έριξε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο η Τορεένσε, που τέζαρε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έγινε η πρώτη ομάδα εκτός Primeira Liga που κατακτά το Κύπελλο Πορτογαλίας! Μάλιστα, εκτός των Λιονταριών, η απίθανη ομάδα του Λουίς Τραλιάο έκανε χαλάστρα και σε άλλες ομάδες, καθώς εξασφάλισε εισιτήριο για τη league phase του Europa League.
Τι σημαίνει αυτό; Πως η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αναγκάζεται να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με την Μπράγκα από την πλευρά της να οδηγείται στον αντίστοιχο γύρο του Conference. Τέλος, η Φαμαλικάο την πάτησε χειρότερα από όλους, αφού έμεινε εκτός Ευρώπης, παρότι τερμάτισε πέμπτη στο πρωτάθλημα...
Αναφορικά με την Τορεένσε, αξίζει να υπενθυμιστεί πως μπορεί να κατέκτησε το Κύπελλο ως ομάδα Β' κατηγορίας, εντούτοις η νέα σεζόν ενδέχεται να τη βρει στα σαλόνια, καθώς μετέχει στα μπαράζ ανόδου και έχει φέρει 0-0 στο πρώτο ματς με την Κάζα Πία.
As a result of the Torreense 🇵🇹 shock 🏆 Cup win:— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 24, 2026
📉 Benfica 🇵🇹 will have to start in 🟠 UEL Q2 instead of UEL league stage!
📉 Braga 🇵🇹 will have to start in 🟢 UECL Q2 instead of UEL Q2!
📉 Famalicao 🇵🇹 will NOT play in Europe at all! pic.twitter.com/KxOseLBIBR
