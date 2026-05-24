Η Τορέενσε έκανε τη μεγάλη έκπληξη κατακτώντας το Κύπελλο Πορτογαλίας και προκάλεσε... ντόμινο στα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Βόμβα μεγατόνων έριξε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο η Τορεένσε, που τέζαρε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έγινε η πρώτη ομάδα εκτός Primeira Liga που κατακτά το Κύπελλο Πορτογαλίας! Μάλιστα, εκτός των Λιονταριών, η απίθανη ομάδα του Λουίς Τραλιάο έκανε χαλάστρα και σε άλλες ομάδες, καθώς εξασφάλισε εισιτήριο για τη league phase του Europa League.

Τι σημαίνει αυτό; Πως η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αναγκάζεται να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με την Μπράγκα από την πλευρά της να οδηγείται στον αντίστοιχο γύρο του Conference. Τέλος, η Φαμαλικάο την πάτησε χειρότερα από όλους, αφού έμεινε εκτός Ευρώπης, παρότι τερμάτισε πέμπτη στο πρωτάθλημα...

Αναφορικά με την Τορεένσε, αξίζει να υπενθυμιστεί πως μπορεί να κατέκτησε το Κύπελλο ως ομάδα Β' κατηγορίας, εντούτοις η νέα σεζόν ενδέχεται να τη βρει στα σαλόνια, καθώς μετέχει στα μπαράζ ανόδου και έχει φέρει 0-0 στο πρώτο ματς με την Κάζα Πία.