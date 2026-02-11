Σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα, ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο απέναντι στη Βιτόρια Γκιμαράες για το Κύπελλο Πορτογαλίας (6/1), ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Ο Έλληνας στράικερ προφυλάχθηκε από το ματς της Σπόρτινγκ κόντρα στην AVS (5/2), εξαιτίας της... κακοκαιρίας ''Leonardo'' και της ολισθηρότητας που περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», όμως πλέον αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

Το σύνολο του Ρουί Μπόρζες υποδέχεται την Κυριακή (15/2, 22:30) τη Φαμαλικάο για την 22η αγωνιστική της πορτογαλικής λίγκας και ο Ιωαννίδης πρόκειται να αγωνιστεί και πάλι, όπως σημειώνει η ''O Jogo''.

Ο Λουίς Σουάρες αναμένεται να εκτίσει την ποινή του, καθώς έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες, και έτσι ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να πατήσει ξανά χορτάρι.