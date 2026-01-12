Ιωαννίδης: Νέος τραυματισμός τον κρατάει εκτός για άγνωστο διάστημα
Ο Φώτης Ιωαννίδης, που είχε μόλις αρχίσει να δείχνει την αξία του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, υπέστη ξανά τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, στον αγώνα για το Κύπελλο με τη Βιτόρια Γκιμαράες. Πρόκειται για το ίδιο σημείο που τον ταλαιπώρησε τον Νοέμβριο, και όπως αναφέρει η πορτογαλική «A Bola», η επιστροφή του δεν έχει ακόμα χρονοδιάγραμμα.
Ο 26χρονος επιθετικός θα ακολουθήσει αυστηρό πρόγραμμα αποκατάστασης ώστε να επιστρέψει πλήρως και χωρίς ρίσκο υποτροπής. Η Σπόρτινγκ αποφάσισε να μην τον ρισκάρει για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Κάσα Πία, και η κατάσταση του θα επανεκτιμάται καθημερινά.
Να θυμίσουμε πως ο Ιωαννίδης μετρά ήδη έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Λιονταριών, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για τον Ρουί Μπέρες στον απαιτητικό μήνα που έρχεται.
