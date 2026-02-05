Ιωαννίδης: Πώς η κακοκαιρία «Leonardo» επηρεάζει την επιστροφή του
Λίγη ακόμη υπομονή θα πρέπει να κάνει ο Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους, μετά τον τραυματισμό που υπέστη.
Ο στράικερ της Σπόρτινγκ τέθηκε «νοκ-άουτ» στις αρχές του έτους, όταν και τραυματίστηκε στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, στο ματς Κυπέλλου με τη Βιτόρια Γκιμαράες (6/1).
Πλέον, ένα μήνα μετά και παρότι έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και είναι διαθέσιμος, έμεινε εκτός αποστολής για το αποψινό (5/2) παιχνίδι με την AVS, εξαιτίας της... κακοκαιρίας «Leonardo».
Όπως σημειώνει η A Bola, ο Ρουι Μπόρζες και οι συνεργάτες του, αποφάσισαν να μη ρισκάρουν τη συμμετοχή του Έλληνα επιθετικού, καθώς οι βροχές που πλήττουν τη χώρα θα κάνουν «γλιστερό» το «Ζοσέ Αλβαλάδε», κάτι που εγκυμονεί κινδύνους πτώσεων.
