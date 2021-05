Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ: Οπαδοί συγκεντρώθηκαν και πάλι έξω από το «Ολντ Τράφορντ» (vids)

Διαδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το «Ολντ Τράφορντ» δύο ώρες πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ (13/5, 22:15). Όπως δηλαδή και πριν από 11 μέρες - μετά την εισβολή στο γήπεδο που προκάλεσε την αναβολή της αναμέτρησης - σε μικρότερο όγκο, ωστόσο, και με την κατάσταση να μην εμπνέει τόση ανησυχία. Δείτε εδώ σε live streaming τη διαδήλωση:

Οι οπαδοί που συγκεντρώθηκαν άναψαν καπνογόνα στα χρώματα της ομάδας - προδρόμου της Γιουνάιτεντ, Νιούτον Χιθ. Με το ίδιο σύνθημα, ωστόσο, απαιτώντας την αποχώρηση της οικογένειας Glazers από την ιδιοκτησία της ομάδας (Glazers out). Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οπαδοί της Γιουνάιτεντ έσκασαν τα λάστιχα από το πούλμαν της Λίβερπουλ, το οποίο και ακινητοποιήθηκε. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να διώξει από το σημείο τους οπαδούς και το πούλμαν έφτασε στο γήπεδο συνοδεία δυνάμεων ασφαλείας.

Lots of smoke bombs and a definitive ‘move’ towards the stadium, a show of intent. But still quiet and controlled compared to 11 days ago pic.twitter.com/CFl3hfi5qW

— Matt Critchley (@MattCritchley1) May 13, 2021