Λίβερπουλ: Ο Ιραόλα θέλει τον Εστέβ ως αντί-Κονάτε
Εστέβ ο εκλεκτός του Ιραόλα ως αντί-Κονατέ! Ο Βάσκος αντικαταστάτης του Άρνε Σλοτ θέλει να φέρει στο Άνφιλντ τον 24χρονο υψηλόσωμο αμυντικό της Μπέρνλι που υποβιβάστηκε, για τα μετόπισθεν της Λίβερπουλ.
Ο Ιμπραΐμα Κονάτε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρεάλ και θα είναι κάτοικος Μαδρίτης από την ερχόμενη σεζόν. Ο πρώην προπονητής της Μπόρνμουθ επιθυμεί να ξεκινήσει την οικοδόμηση της ερχόμενης σεζόν για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ από την ανασταλτική του γραμμή και ο Γάλλος αμυντικός της Μπέρνλι, του αρέσει.
Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, ο Εστέβ κοστολογείται γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ και η Τσέλσι, Έβερτον και Κρίσταλ Πάλας φαίνεται πως θα εκδηλώσουν επίσης το ενδιαφέρον τους.
Ο ύψους 1.93 αθλητής αποτελεί ποδοσφαιρικό σπλάχνο της Μονπελιέ και το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα εκπνέει τον Ιούνιο του 2030. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 34 συμμετοχές στην Premier League και δύο στο FA Cup.
🚨 Liverpool are weighing up a move for Burnley centre-back Maxime Estève as they look to bolster their defence in the wake of Ibrahima Konaté’s exit.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 6, 2026
The 24-year-old French defender, who is valued at around £50M, is highly regarded by Andoni Iraola.
Chelsea, Everton and… pic.twitter.com/qstYG2H23M
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