Οπαδοί της Γιουνάιτεντ έσκασαν τα λάστιχα από το πούλμαν της Λίβερπουλ (pic)

Στις 2 Μαΐου η αποστολή της Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να φύγει ποτέ από το ξενοδοχείο της για το Ολντ Τράφορντ, λόγω της εισβολής των οπαδών της Γιουνάιτεντ. Λίγες ώρες πριν το αποψινό ντέρμπι, πάλι η αποστολή των Reds έχει... προβλήματα. Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα «manchester evening news», οπαδοί της Γιουνάιτεντ έσκασαν τα λάστιχα από το πούλμαν των Reds, το οποίο και ακινητοποιήθηκε. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να διώξει από το σημείο οπαδούς της Μάντσεστερ. Μάλιστα, οι αστυνομικοί θα συνοδεύσουν το πούλμαν μέχρι το Ολντ Τράφορντ για να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα.

And we’re on the move (including unexpected poodle photobomb) pic.twitter.com/0xYNGwHcZ9

— Daniel Taylor (@DTathletic) May 13, 2021