Όπως αποκαλύπτει το Athletic, η σχέση μεταξύ Λίβερπουλ και Άντονι Ιραόλα πάει πίσω στο 2013.

Ο Άντονι Ιραόλα πήρε το χρίσμα και θα καθίσει στον πάγκο της Λίβερπουλ για την επόμενη διετία, με τους Κόκκινους να βρίσκουν στο πρόσωπο του Βάσκου τον άνθρωπο που θα καθοδηγήσει την ομάδα στη μετά Σλοτ εποχή. Το όνομα αυτό πάντως υπήρχε στα κιτάπια των πρωταθλητών Αγγλίας του 2025 από πολύ πιο παλιά, με το Athletic να αναφέρει ότι ο 43χρονος σήμερα προπονητής τους είχε... γυαλίσει το 2013, όταν αγωνιζόταν ακόμα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο!

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2014, σχεδόν επτά μήνες πριν, οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ ήρθαν σε επαφή μαζί του για να δουν εάν θα τον ενδιέφερε να πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος στο Άνφιλντ και να πλαισιώσει τον Γκλεν Τζόνσον στο δεξί άκρο της άμυνας. Είχαν πάει μάλιστα στην Ισπανία για να τον παρακολουθήσουν σε ένα εκτός έδρας ματς με τη Μάλαγα.

Εντούτοις, αφού το σκέφτηκε καλά, ο Ιραόλα είχε αποφασίσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αθλέτικ για έναν χρόνο ακόμα. Αυτό που θα έκανε εντύπωση στους Κόκκινους, ήταν η κίνησή του να τους στείλει γράμμα, μέσω του οποίου τους ευχαριστούσε για το ενδιαφέρον και εξηγούσε τους λόγους της απόφασής του, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να παίξει κάποτε στο Μέρσεϊσαϊντ!

Ο τότε αθλητικός διευθυντής του αγγλικού συλλόγου, Μάικλ Έντουαρντς, και ο αρχισκάουτ, Τζούλιαν Γουόρντ, εντυπωσιάστηκαν από το ήθος και την ταπεινότητα του έμπειρου τότε δεξιού μπακ και κράτησαν επαφή μαζί του, παρακολουθώντας τον με προσοχή από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει προπονητής.

Μεταξύ άλλων, συζήτησαν μαζί του για το ενδεχόμενο να πάρει κάποιος παίκτη με δανεισμό στη Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ το 2021 επισκέφτηκαν προπόνηση των Μαδριλένων και συνάντησαν εκεί τον τότε προπονητή της Μπόρνμουθ, Έντι Χάου! Εντέλει, τα Κεράσια θα έφερναν τον Βάσκο στην Αγγλία το 2023, μετά από υπόδειξη του τότε τεχνικού διευθυντή, Ρίτσαρντ Χιουζ. Ο οποίος από το 2025, εργάζεται στη Λίβερπουλ...