Ο Κόντι Χάκπο χαρακτήρισε την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ από τη Λίβερπουλ ως «κρίμα», μετά την πρόκριση της ομάδας στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Ο Κόντι Xάκπο σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Ολλανδίας κόντρα στην Αλγερία σχολίασε, για πρώτη φορά, δημόσια την απόφαση της Λίβερπουλ να απολύσει τον Άρνε Σλοτ.

«Κρίμα που ο προπονητής απολύθηκε. Ειδικά τόσο σύντομα μετά τη σεζόν όπου είχαμε παλέψει για την πρόκριση μας στο Champions League», προτού προσθέσει πως η απόφαση των «reds» ήταν τόσο ξαφνική που αιφνιδίασε ακόμη και τους ίδιους τους παίκτες.

«Αλλά ναι, αυτό... πιστεύω ότι ο σύλλογος εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με αυτό με την εξήγηση που περιείχε. Δε νομίζω ότι κανένας από εμάς τους παίκτες το περίμενε».

«Σίγουρα συνέβη, αλλά εκτός από αυτό, νομίζω ότι πολλοί από τους παίκτες μας στον σύλλογο εργάζονται επίσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο τώρα. Πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη».

Ο Ολλανδός επιθετικός εξομολογήθηκε ακόμη πως έστειλε ένα αποχαιρετηστήριο μήνυμα στον συμπατριώτη προπονητή του, όπου τον ευχαρίστησε για τα όσα πέτυχαν μαζί αυτά τα δύο χρόνια.

«Φυσικά και του είχα στείλει ένα μήνυμα για να τον ευχαριστήσω για τα δύο τελευταία χρόνια και φυσικά για το αποκορύφωμα της περασμένης σεζόν, όπου κατακτήσαμε το πρωτάθλημα».

Cody Gakpo:



“A shame that the manager has been sacked. Especially so soon after the season where we had fought to qualify for the Champions League. But yes, that… I believe the club released a statement about that with the explanation in it. I don’t think anyone, any of the… — Anfield Sector (@AnfieldSector) June 5, 2026

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν φήμες για το μέλλον του Χάκπο στη Λίβερπουλ, ειδικά μετά και από την απομάκρυνση τον Σλοτ, αλλά ο σύλλογος είναι απίθανο να εγκρίνει την πώληση του πριν υπογράψει τουλάχιστον δύο νέους εξτρέμ.