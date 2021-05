Τα επεισόδια δεν έλειψαν για μία ακόμη φορά πριν από το ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λίβερπουλ. Την ώρα που το πλήθος έξω από το «Ολντ Τράφορντ» πληθαίνει σε νέα διαμαρτυρία κατά των Γκλέιζερς, μερίδα οπαδών φέρεται να έσκασαν το λάστιχο του πούλμαν των Reds, με σκοπό αυτό να μείνει ακινητοποιημένο για λίγη ώρα.

Ωστόσο, (και) αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε, με τον Γιούργκεν Κλοπ και την αποστολή της ομάδας του να συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους προς το γήπεδο, συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική προστασία μπροστά και πίσω από το πούλμαν.

And we’re on the move (including unexpected poodle photobomb) pic.twitter.com/0xYNGwHcZ9

— Daniel Taylor (@DTathletic) May 13, 2021