Ο Ντάνιελ Εκ έχει μπει για τα καλά στην επικαιρότητα της Άρσεναλ, μετά το tweet… γνωριμίας προς τους φιλάθλους για τις προθέσεις του να αγοράσει τις μετοχές του κλαμπ. Όσο περνούν οι μέρες, μάλιστα, το ενδιαφέρον του πλησιάζει όλο και περισσότερο στο να πάρει επίσημη μορφή. Ο Σουηδός δισεκατομμυριούχος, συνιδρυτής και CEO του Spotify, δήλωσε στο οικονομικό κανάλι «CNBS» ότι ετοιμάζει την πρότασή τους προς τους ιδιοκτήτες των Κανονιέρηδων, Σταν και Τζος Κρένκε, οι οποίοι, πάντως, έχουν ξεκαθαρίσει τα τελευταία 24ωρα ότι δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να πουλήσουν.

Από την πλευρά του, ο Εκ διαβεβαίωσε ότι έχει τους πόρους για να δελεάσει τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες (η τιμή αγοράς της Άρσεναλ υπολογίζεται στα 2-3 δισ. δολάρια) και έδειξε έτοιμος για διαπραγματεύσεις που μπορεί να κρατήσουν καιρό, αρκεί να περάσει στα χέρια του η ομάδα που υποστηρίζει από μικρός.

«Είμαι οπαδός της Άρσεναλ από τα 8 μου. Η Άρσεναλ είναι η ομάδα μου, αγαπώ την ιστορία της, τους παίκτες, τους φιλάθλους. Απλά βλέπω μια τρομερή ευκαιρία να θέσω ένα αληθινό όραμα για τον σύλλογο ώστε να τον επαναφέρω στη δόξα. Το βλέπω πολύ σοβαρά. Έχω εξασφαλίσει τα χρήματα για αυτό.

Είμαι προετοιμασμένος ότι μπορεί να πάρει πολύ καιρό αυτή η διαδικασία. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ετοιμάσω μια πολύ συνετή πρόταση κι ελπίζω να με ακούσουν»

