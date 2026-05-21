Γενναιόδωρη αύξηση πήρε ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος μετά την κατάκτηση της Premier League πρόκειται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ.

Αναμονή τέλος για την Άρσεναλ, που πήρε την Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, γεγονός που θα συνοδευτεί από μια μεγάλη οικονομική επιβράβευση για τον αναμορφωτή της, τον Μικέλ Αρτέτα.

Η διοίκηση των Κανονιέρηδων είναι έτοιμη να προσφέρει στον 44χρονο τεχνικό ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον τοποθετήσει στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων τεχνικών του κόσμου.

Μέχρι τώρα, οι ετήσιες απολαβές του Ισπανού άγγιζαν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, συν 5,8 εκατομμύρια ως μπόνους για την έξοδο της ομάδας στο Champions League. Ωστόσο, η ιστορική φετινή τους επιτυχία θα φέρει μια γενναία αύξηση στις απολαβές του.

🚨 Mikel Arteta, expected to sign new deal at Arsenal this year as part of long term plan.



Decision made on club side since February, new deal offered with pay rise and Arteta happy to continue.



Talks to follow after the UCL final and in the summer, no rush but direction clear. pic.twitter.com/SFr6ljXKrn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026

Οι προβλέψεις των αγγλικών Μέσων αναφέρουν ότι το νέο του συμβόλαιο θα πλησιάσει αυτό του Ντιέγκο Σιμεόνε της Ατλέτικο ο οποίος αμείβεται με περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών είχαν «παγώσει» λόγω της μάχης του τίτλου στην Premier League, όμως αναμένεται να επανεκκινήσουν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ιδιοκτησία της Άρσεναλ, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δείχνει πως εμπιστεύεται απόλυτα τον Αρτέτα, ενώ παράλληλα τού έχει εγγυηθεί πως θα κάνει τις κατάλληλες μεταγραφικές κινήσεις ώστε να διατηρηθούν στην κορυφή.