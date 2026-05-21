Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε πως 1.000 εισιτήρια για το Μουντιάλ θα διατεθούν προς 50 δολάρια το ένα.

Οι τιμές για τα εισιτήρια στους αγώνες του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, εντούτοις για μερικούς κατοίκους της Νέας Υόρκης, το ποσό αυτό θα πέσει στα 50 δολάρια!

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, 1.000 εισιτήρια θα διατεθούν μέσω κλήρωσης έναντι αντιτίμου μόλις 50 δολαρίων το ένα, με τη λοταρία να διαρκεί έξι ημέρες και μέχρι 50.000 άνθρωποι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε ημερήσια βάση.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω mail στις 3 Ιουνίου και θα έχουν 48 ώρες περιθώριο να αγοράσουν μέχρι και δύο εισιτήρια στην προαναφερθείσα τιμή. Για να ανακοινώσει δε την εν λόγω δράση, ο Μαμντάνι δημοσίευσε ένα απίθανο βίντεο, όπου μεταξύ άλλων πανηγύρισε εν συντομία για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League από την Άρσεναλ και τρόλαρε τη συντηρητική εφημερίδα New York Post.