Μουντιάλ 2026: Ο Μαμντάνι θα δώσει 1.000 εισιτήρια για 50 ευρώ το ένα
Οι τιμές για τα εισιτήρια στους αγώνες του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, εντούτοις για μερικούς κατοίκους της Νέας Υόρκης, το ποσό αυτό θα πέσει στα 50 δολάρια!
Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, 1.000 εισιτήρια θα διατεθούν μέσω κλήρωσης έναντι αντιτίμου μόλις 50 δολαρίων το ένα, με τη λοταρία να διαρκεί έξι ημέρες και μέχρι 50.000 άνθρωποι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε ημερήσια βάση.
Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω mail στις 3 Ιουνίου και θα έχουν 48 ώρες περιθώριο να αγοράσουν μέχρι και δύο εισιτήρια στην προαναφερθείσα τιμή. Για να ανακοινώσει δε την εν λόγω δράση, ο Μαμντάνι δημοσίευσε ένα απίθανο βίντεο, όπου μεταξύ άλλων πανηγύρισε εν συντομία για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League από την Άρσεναλ και τρόλαρε τη συντηρητική εφημερίδα New York Post.
1,000 World Cup tickets. $50 each. All for New Yorkers.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 21, 2026
We fought hard to make the people’s game available to the people — and won.
Let the summer of soccer begin. pic.twitter.com/CakNsxtF6b
