Αρσεναλ: Ο Ντάουμαν απουσίασε από την προπόνηση λόγω... εξετάσεων

Ο Μαξ Ντάουμαν δεν έδωσε το «παρών» στη πρωινή προπόνηση της Άρσεναλ, λόγω των απολυτηρίων εξετάσεων που λαμβάνουν χώρα αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία.

Η Άρσεναλ λίγα 24ώρα μετά την κατάκτηση του τίτλου της Premier League και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς που κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, επέστρεψε σήμερα (21/05) στην προπονήση, ενόψει και του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Κρίσταλ Πάλας.

Ο Μικέλ Μερίνο επέστρεψε μετά από αρκετούς μήνες απουσίας στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, κάτι που άφησε τους Τίμπερ και Γουάιτ ως τους μόνους παίκτες που έλειπαν λόγω τραυματισμού.

Η πιο αξιοσημείωτη απουσία, ωστόσο, ήταν εκείνη του έφηβου Μαξ Ντάουμαν και αυτό δεν είχε να κάνει με τη φυσική του κατάσταση, αλλά λόγω κάποιων σχολικών υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο 16χρόνος άσος των «κανονιέρηδων» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση των εξετάσεων GCSE (απολυτήριων εξετάσεων), οπότε ήταν αδύνατο να δώσει το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ.

 

Με το πρωτάθλημα να έχει ήδη κριθεί και με τον τελικό του Champions League να απέχει 10 περιπού ημέρες, ο έφηβος επιθετικός έχει στρέψει, εύλογα, το ενδιαφέρον του στο σχολείο.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

