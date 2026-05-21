Αρσεναλ: Ο Ντάουμαν απουσίασε από την προπόνηση λόγω... εξετάσεων
Η Άρσεναλ λίγα 24ώρα μετά την κατάκτηση του τίτλου της Premier League και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς που κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, επέστρεψε σήμερα (21/05) στην προπονήση, ενόψει και του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Κρίσταλ Πάλας.
Ο Μικέλ Μερίνο επέστρεψε μετά από αρκετούς μήνες απουσίας στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, κάτι που άφησε τους Τίμπερ και Γουάιτ ως τους μόνους παίκτες που έλειπαν λόγω τραυματισμού.
Mikel Merino is now out training! #afc https://t.co/QXEQJxNCRq— Isaan Khan (@IsaanKhan_) May 21, 2026
Η πιο αξιοσημείωτη απουσία, ωστόσο, ήταν εκείνη του έφηβου Μαξ Ντάουμαν και αυτό δεν είχε να κάνει με τη φυσική του κατάσταση, αλλά λόγω κάποιων σχολικών υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο 16χρόνος άσος των «κανονιέρηδων» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση των εξετάσεων GCSE (απολυτήριων εξετάσεων), οπότε ήταν αδύνατο να δώσει το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ.
Max Dowman not at training due to exams #afc— Isaan Khan (@IsaanKhan_) May 21, 2026
Με το πρωτάθλημα να έχει ήδη κριθεί και με τον τελικό του Champions League να απέχει 10 περιπού ημέρες, ο έφηβος επιθετικός έχει στρέψει, εύλογα, το ενδιαφέρον του στο σχολείο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.