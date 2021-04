Την ώρα που οι οπαδοί της Άρσεναλ διαδήλωναν πιο «ηχηρά» από ποτέ για την αποχώρηση του Σταν Κρένκε από την ιδιοκτησία της ομάδας, ένας υποψήφιος αγοραστής έκανε γνωστό το ενδιαφέρον του. Ο λόγος για τον δισεκατομμυριούχο Ντάνιελ Εκ, τον ιθύνων νου, ιδρυτή και CEO του Spotify, της Νο1 μουσικής πλατφόρμας streaming στον κόσμο.

Ο Σουηδός μεγαλοεπιχειρηματίας εξέφρασε μέσω twitter τα οπαδικά αισθήματα που τρέφει από μικρός για τους Κανονιέρηδες και δήλωσε πρόθυμος να διεισδύσει στα επενδυτικά τους πράγματα, αν υπάρξει πρόθεση πώλησης από τον Αμερικανό ιδιοκτήτη του κλαμπ. Τις δηλώσεις στήριξε κι ένα ρεπορτάζ της «Telegraph», αλλά προς το παρόν η πλευρά των Κρένκε δείχνει ανένδοτη στο ενδεχόμενο αποχώρησης/πώλησης των μετοχών.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.

— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021