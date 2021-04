Η Άστον Βίλα ζήτησε την τιμωρία του «Top-6» (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι ήταν οι πρώτες που άνοιξαν την πόρτα της εξόδου της European Super League, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Αρσεναλ και η Τότεναμ. Οι Αγγλοι μετά τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών, παικτών αλλά και των προπονητών αποφάσισαν να παραμείνουν στις εγχώριες διοργανώσεις και σε αυτές της UEFA.

Ωστόσο, η Άστον Βίλα με ανακοίνωσή της τόνισε πως οι έξι αυτές αγγλικές ομάδες θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες για τον ντόρο που προκάλεσαν.

«Η Άστον Βίλα στέκεται δίπλα σε τις ομάδες, του φίλους και ολόκληρη την οικογένεια του ποδοσφαίρου που έχουν καταδικάσει τα σχέδια για τη δημιουργία της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Σούπερ Λιγκ. Δεν είμαστε ανόητοι αφήνοντας τα όνειρα των οπαδών της Άστον Βίλα να επηρεαστούν από αυτό το απαίσιο σχέδιο.

Συνεργαζόμενοι με τα μέλη της Premier League και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε συμφωνήσει από σήμερα να εξετάσουμε μια σειρά κυρώσεων εναντίον εκείνων των συλλόγων και των στελεχών τους που εμπλέκονται. Είμαστε καθησυχασμένοι από τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης και το φάσμα των υπό εξέταση νομοθετικών επιλογών για να κάνουμε ό, τι χρειάζεται για να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτού του συστήματος».

Aston Villa stands alongside all the clubs, supporters' groups and the entire football family who have condemned the plans to create a so-called European Super League.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 20, 2021