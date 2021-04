Οι Ισπανοί αποκάλυψαν πως η UEFA έδωσε χρήματα στους Αγγλους για να αποσυρθούν... Γεγονός είναι πως οι Βρετανικές ομάδες είπαν... αντίο στη Super League πριν καν αρχίσουν. Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι έκαναν την αρχή και τα μεσάνυχτα πήραν τη σκυτάλη Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τότεναμ και Λίβερπουλ. Οι Αγγλοι είδαν τις έντονες αντιδράσεις παικτών, προπονητών, μα πάνω απ όλα του κόσμου και αποφάσισαν επίσημα να παραμείνουν στις εγχώριες διοργανώσεις και σε αυτές της UEFA.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα συμμετέχει στη European Super League. Ακούσαμε προσεκτικά την αντίδραση των οπαδών μας, της βρετανικής κυβέρνησης και άλλων βασικών ενδιαφερομένων. Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε με άλλους σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα για να βρούμε βιώσιμες λύσεις για τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο» αναφέρει η ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ.

«Ακούσαμε τον κόσμο και την ποδοσφαιρική κοινότητα τις τελευταίες ημέρες και αποχωρούμε από τη Super League. Kάναμε ένα λάθος και ζητούμε συγγνώμη γι αυτό» τονίζει η ανακοίνωση της Αρσεναλ.

«Η Λίβερπουλ επιβεβαιώνει πως δεν θα συμμετάσχει στη European Super League. Τις τελευταίες ημέρες ο σύλλογος έχει εισπράξει απόψεις από διάφορα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη εντός κι εκτός ομάδας και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη συμβολή τους» αναφέρουν οι Reds.

We will not be participating in the European Super League. #MUFC

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021