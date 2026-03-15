Απίθανο σκηνικό πριν το Λίβερπουλ-Τότεναμ, με τον Ιγκόρ Τούντορ να μπερδεύει άνθρωπο της Τότεναμ με τον Άρνε Σλοτ...

Ο Ιγκόρ Τούντορ έχει πραγματοποιήσει κάκιστο ξεκίνημα στην Τότεναμ, με τη θητεία του να κινδυνεύει να ολοκληρωθεί άμεσα μετά τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα αλλά και τα όσα συνέβησαν με τον Άντονιν Κίνσκι στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πριν την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ δε, ο Κροάτης έγινε πρωταγωνιστής σε ένα ακόμη... σουρεάλ σκηνικό. Σε βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ο προπονητής των Λονδρέζων να σπεύδει να χαιρετήσει τον Άρνε Σλοτ, μόνο που όταν ο άντρας γύρισε, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν ο Ολλανδός τεχνικός των Κόκκινων...

Αντιθέτως, επρόκειτο για άνθρωπο των Spurs (!) και συγκεκριμένα τον Άλαν Ντίξον, γαμπρό του Ντάνιελ Λέβι και επί σειρά ετών μέλος της Τότεναμ.