Πικέ: «Χθες πανηγύριζαν, σήμερα βυθίζονται στο παραμάγαζο του Πέρεθ» (pic)

Τα σχέδια για την European Super League αναβάλλονται, μετά τις έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων ανά τον κόσμο και την αποχώρηση των αγγλικών ομάδων. Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που εξέφρασαν την ανοιχτή διαφωνία τους με το εγχείρημα και ζήτησε να μην πάρει μέρος η ομάδα του, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους.

«Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Χθες πανηγύριζαν, σήμερα βυθίζονται στο παραμάγαζο του Φλορεντίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο 34χρονος αμυντικός των «μπλαουγκράνα».

Football belongs to the fans. Today more than ever.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021