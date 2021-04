Τσέφεριν: «Εκαναν ένα μεγάλο λάθος, αλλά είμαστε χαρούμενοι που είναι ξανά στο πλάι μας» (vid)

Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ και Τσέλσι γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους την αποχώρησή τους από την European Super League. Mετά τις αγγλικές ομάδες, σειρά στην πόρτα της εξόδου από τη Super League παίρνει η Μπαρτσελόνα και η Μίλαν!

«Είπα χθες ότι είναι θαυμάσιο να αναγνωρίσουμε ένα λάθος, και αυτοί οι σύλλογοι έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Τώρα όμως επιστρέφουν στο πλάι μας και ξέρω ότι έχουν πολλά να προσφέρουν, όχι μόνο στις διοργανώσεις μας αλλά και σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το σημαντικό τώρα είναι να προχωρήσουμε, να ξαναχτίσουμε την ενότητα που απολαμβάναμε πριν απ' όλο αυτό και να προχωρήσουμε μαζί μπροστά», τόνισε χαρακτηριστικά,

"They are back in the fold now."

UEFA President Aleksander Ceferin has his say on the 'big 6' clubs leaving the 'European Super League' pic.twitter.com/nbdNL6zuEK

— Football Daily (@footballdaily) April 21, 2021